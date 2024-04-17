AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: Kum saati işlemeye başladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklamalarına şöyle devam etti: Her zaman olduğu gibi; "Önerilerimiz de olacak, eleştirilerimiz de." diyen Başkan Saygılı, bugüne kadar olduğu gibi, İzmir'in çıkarına olan, halkın çıkarına olan işlerin onayında, oy birliğinden kaçmayacaklarını vurguladı. Saygılı, şunları söyledi; "Meclisler, şehrin geleceğini şekillendiren adımların onaylandığı, önünün açıldığı organlardır. Vatandaşlarımızın yaşadığı şehirdeki yaşamsal konforunu dizayn eder. İzmir halkının seçimiyle oluşan bu yapıların işleyişinde bugüne kadar köstek değil, itici güç olmaya gayret ettik. Bundan sonra da öyle olacak. Halkımızın bize verdiği görevi sonuna kadar samimiyet ve doğrulukla yerine getireceğiz.

5 YIL HİÇ DE UZUN BİR ZAMAN DEĞİL

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı; İzmir'e hizmet edecek tüm belediyeler için kum saatinin ters döndüğünü ve işlemeye başladığını hatırlatarak; "5 yıl hiç de uzun bir zaman değil. Hepimiz biliyoruz ki göz açıp kapatıncaya kadar geçecek. Nasıl, verdikleri sözleri tutmakla yükümlü bir yerel iktidar varsa; onu takip etmek, denetlemek ve uyarmakla yükümlü de bir muhalefet var. O da biziz. Bu tablonun matematiği budur." dedi.

KAMUOYU TEŞEKKÜRLERİNİ UNUTMADI

AK Parti'nin her dönem olduğu gibi, geçen dönem de İzmir'in önemli yatırımlarının önünü açtığını hatırlatan İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı; "İzmir'i cezalandırıyorlar söylemleri, algı operasyonları ömrünü tamamlamıştır. Geçen dönemde de önemli yatırımların önünü açacak her türlü desteği verdik. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ettikleri teşekkürü kamuoyu unutmadı. Biz de unutturmayacağız. Buca Metrosu'nun yatırım programına aldırdığımızı, Çiğli tramvayı, Özkanlar Pazaryeri, Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açarak işini kolaylaştırdık ve desteğimizi İzmirliler de biliyor. Yine İzmir Milletvekillerimizin her biri, geçmişte olduğu gibi İzmir'in sorunlarını ve yatırımlarını yakından takip edip; sorunların çözümü, yatırımların gelmesi için Ankara'da, İzmirli hemşehrilerimizin gözü, kulağı, sesi olmaya devam edecek. Yeni bir döneme giriyoruz. Elbette tutumumuz değişmeyecek. Elbette İzmir için vereceğimiz destekler son bulmayacak. Elbette, söz verilenleri takip edecek, yarım kalmış, ilerlemeyen, sonlandırılmayan yatırımları izleyeceğiz. Tüm bunları İzmir halkının bize verdiği yetkiyle yapacağız."

SAHADAN EL ÇEKMEDEN DEVAM

Tüm ilçe teşkilatlarının sahadan el çekmeden insanlara dokunmaya devam edeceğini, meclis üyelerinin de halkla yerel yönetimler arasında köprü olması gerektiğini söyleyen Başkan Saygılı; "Bir yandan kendi terazimizi kurarak, eksiklerimizi görecek; bir yandan da İzmirlilerin bize verdiği yetkiyi 30 ilçede sonuna kadar kullanarak onların sesi olacağız. AK Parti'nin 23 yıllık hizmet yolculuğunun, iktidarının temelinde kendini milletin üstünde görmemek vardır, yenilenmek vardır, vazgeçmemek vardır. Her birimiz yeni dönemin emektarları, fedakarları olmak için hazırız." diye konuştu.