Bahçeli’den seçim değerlendirmesi: Yerelde iktıdar olduk diyenler hayal âleminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, özetle şunları söyledi:Millet ne diyorsa, neyi istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız, sadakatimiz tam ve tartışmasız. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı varlığını kararlılıkla devam ettirecek.Geldiğimiz bu aşamada, MHP'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri 3 madde halinde şunlardan müteşekkil. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçimlerin doğası elbet farklı. İkisini birbirine karıştırmak fahiş yanlış. El değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı, yerinde sayan Türkiye yok, olması da mevzu konusu değil. "Yerelde iktidar olduk" diyenler hayal âleminde. Türkiye'de iktidar tek ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.Fazladan üç beş belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade künhüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortada. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların, hasbelkader ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi yanılgı. 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıcı şekilde düşük. Yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılıyor. CHP Genel Başkanı'nın "yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma" masalını anlatmasının dayanağı da bu. Tavanı çatlamış partinin ayağı yere basmayacak. Tavanı çatlak olanın temeli çürük, ayakta kalması mucizelere bağlı.31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan birisi ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, diğeri ise mahalli özellik ve şartlara muvafık adayların tespitindeki bazı açmazlar. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. MHP ile Cumhurİttifakı'nın çok güçlü şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzum.Başta TBMM İçtüzüğü olmak üzere, yürürlükteki hukuk mevzuatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlaştırılmalı, bu alanda reformist adımlar atılmalı. Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmeli.