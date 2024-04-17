Bakan Yerlikaya: 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Düzensiz Göçle Mücadelemize, Bayram Tatili Boyunca Kesintisiz ve Kararlılıkla Devam Ettik❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen "KALKAN-20" Denetimlerinde
2️⃣ Bin 1️⃣0️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️… pic.twitter.com/ZCINI11Z5f