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Giriş Tarihi: 17.4.2024 17:17

Bakan Yerlikaya: 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya: 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
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