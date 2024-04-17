CHP’den Kobani sanıklarına tam destek: CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan Selahattin Demirtaş’la görüşme talebi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar tutukluluğa yönelik söz aldı. Mahkeme heyeti 18 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

KARAR 16 MAYIS'TA

Karar duruşması olması beklenen celsede karar çıkmamasına ilişkim Mahkeme Başkanı SEGBİS çözümlerinin tamamlanamadığı, bazı sanıkların kapsamlı yazılı savunma sunduğu bu nedenle karar hazırlanamadığını belirterek dosyaya 16 Mayıs'ta karara verileceğini kaydetti.

İLÇE BİNALARI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

PKK terör örgütü yandaşları tarafından düzenlenen eylemlerde Van'ın Çatak ve Saray ilçelerindeki CHP ilçe başkanlıkları da zarar görmüştü. CHP Çatak İlçe Başkanlığı binasında cam ve kapıları kıran eylemciler, CHP yönetimine ait belgelerin yer aldığı klasörleri yerinden çıkararak binada bulunan yardım kolilerini çaldı. Saray İlçe Başkanlığı binasına da zarar veren eylemciler, binadaki evrakları yaktı.

CHP'DEN SANIKLARA DESTEK

CHP yönetimi söz konusu eylemlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olurken Kobani davasının hiçbir celsesinde 'katılan' sıfatıyla yer almadı. Eylemler sırasında 'mağdur' olduklarını söyleyen ancak adli bir süreç başlatılmasından yana olmayan CHP, bugünkü celsede sanık avukatlarının yanına geçerek sanıklara destek oldu.

CHP'Lİ TANRIKULU DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Aliye Timisi Ersever sanık avukatlarının yanında oturdu. CHP'li başkanlar ve milletvekilleri Kobani sanıklarına desteklerini gösterirken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu mahkemede SEGBİS sistemi üzerinden Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talebi usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.