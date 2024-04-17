Gara’da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. İzmir terör suçlarından sorumlu başsavcı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün güncel esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan 27 şüpheli ile gaybubet olarak bilinen hücre evlerinde kalan 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 36'sı yakalanırken, 9 şüpheli aranıyor. Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, 2 şüpheli aranıyor.