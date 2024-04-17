“Özgür Özel’e kapımız açık”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Külliye bahçesinde gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Ardından gazetecilerle Külliye'nin seyir tepesine yürüyen Erdoğan, soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SABAH'a yaptığı açıklamada, Erdoğan'dan randevu isteyeceğini söylemişti. Erdoğan, konuya ilişkin soruya "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" karşılığını verdi. Bağdat ziyaretinde hangi konuların ele alınacağına ilişkin soru üzerine de Erdoğan şunları söyledi: "Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız.Gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz." Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin netleşip netleşmediğine ilişkin soru üzerine de "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" dedi.