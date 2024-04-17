Sendika bastırdı Önal geri adım attı… Bayraklı’da işçi krizi çözüldü

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımı tatlıya bağlandı. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının iş bırakma resti karşısında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gün boyu devam eden görüşmeler gece geç saatlerde uzlaşma ile sonuçlandı. İşten çıkarılan öğretmenlerle işçiler işlerine geri döndü.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ İPTAL EDİLDİ

Üyelerine müjdeli haberi veren DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, 17 Nisan Çarşamba günü yapılması planlanan iş bırakma eylemiyle yine aynı gün saat 11.00'da belediye binası önündeki basın açıklamasının iptal edildiğini duyurdu.

SENDİKA İLE BELEDİYE YÖNETİMİ ARASINDA EK PROTOKOL İMZALANACAK

Taraflar arasındaki uzlaşmaya göre çıkışları verilen 70 öğretmen önümüzdeki 2 aylık süreçte sözleşmeli olarak işlerine devam edecek. 2 aylık süreç sonunda belediye yönetimi tarafından öğretmenlerin kadroya geçişleri yapılacak. Bay Bel'de görev yapan öğretmenlerle birlikte çıkışları verilen 13 şirket işçisi de varılan uzlaşma uyarınca işlerine iade edilecek. Yılbaşına kadar sözleşmeli olarak çalışacak 13 personel 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kadroya alınacak. Son 1 aylık süreçte işe yeni başlatılan çalışanlarla ilgili sendika avukatlarıyla yapılan görüşme doğrultusunda herhangi bir hukuki işlem başlatılmayacak. Alınan kararlar taraflar arasında imzalanacak ek protokol ile kayıt altına alınacak.