Seyhan’da CHP, DEM elele... DEM, CHP ile ittifakın meyvelerini topluyor

Seyhan Belediyesi ilk meclis toplantısını geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Oya Tekin tarafından yaptı. Meclisin ilk oturumunda komisyonlarda üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan komisyon seçiminden sonra DEM meclis üyesi Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine, yine DEM'li meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı.

Meclis oturumu bitiminden sonra başkan Oya Tekin, yanı başına Sever Uzun'u alarak CHP ve DEM meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen Sever Uzun'un 2018 yılında HDP'den Adana milletvekili adayı olmuştu.

DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Seçimlerden önce Gülbahçesi Mahallesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte ziyaret eden Oya Tekin'e DEM partili bir kişi, "Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor. Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor. Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tehdit etmişti.

Öte yandan Sever Uzun'un komisyon üyeliğinde yer alması sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, "Yakında CHP il binalarından -tıpkı HDP binalarında olduğu gibi- gençlerimiz dağa çıkarılmaya da başlanırsa şaşırmayın" paylaşımında bulunarak tepkilerini dile getirdi.