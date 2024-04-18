Haberler Gündem Haberleri Bakan Uraloğlu deprem bölgesindeki son durumu paylaştı: Köprü ve yollarda olumsuzluk yok
Giriş Tarihi: 18.4.2024 21:53 Son Güncelleme: 18.4.2024 22:08

Bakan Uraloğlu deprem bölgesindeki son durumu paylaştı: Köprü ve yollarda olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Uraloğlu deprem bölgesindeki son durumu paylaştı: Köprü ve yollarda olumsuzluk yok

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki köprü ve yolların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas-Tokat Devlet Yolu) köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Uraloğlu deprem bölgesindeki son durumu paylaştı: Köprü ve yollarda olumsuzluk yok
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