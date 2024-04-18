Haberler Gündem Haberleri İzmir’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.4.2024 09:21

İzmir’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Menemen, Menderes ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez, Menemen, Menderes ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA