‘Milletin adamı’ unutulmadı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 31. yıldönümünde Topkapı'daki anıtmezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Protokol üyelerinin Özal ailesine taziyelerini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek dua okudu ve mezarına karanfil bıraktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, vefatının 31. sene-i devriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığını temsilen törene iştirak ettiklerini belirtti. Yılmaz; "Her ikisi de 'Milletin adamı' sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamları. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok önemli kilometre taşları" diye konuştu.