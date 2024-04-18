Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız YHT ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibarıyla başlayacağını belirterek, "Sivas-Ankara YHT hattını kullanan vatandaşlarımızın taleplerini doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. 483 yolcu kapasitesine sahip setler ile işletilecek ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul-Sivas arasında seferleri başlatıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız YHT seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı'nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düştüğünü anımsatan Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate düştüğünü söyledi.Güzergâh üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1.3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti" dedi.SİVAS ve Ankara'dan YHT ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığının müjdesini veren Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacaktır" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivasİstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" şeklinde konuştu.