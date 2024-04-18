Teleferik kazasında yaralanan anne ile oğlunun tedavisi sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, kabinden düşen 7 kişinin de yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasının yankıları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş.'nin teleferiğin yıllık bakımını ihmal etmesi sonucu yaşandığı ortaya çıkan kazanın ardından Anet'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Teleferik kazasında yaralananların tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54) kazada beli ve bacağı kırılan büyük oğlu Lütfüllah Gümüş (17) taburcu edilirken, eşi Keziban Çapar Gümüş ile küçük oğlu Fatih Gümüş'ün (10) tedavisi ise sürüyor. Fatih Gümüş'ün, babasının öldüğünden henüz haberinin olmadığı belirtildi.