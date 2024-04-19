‘Bombacı Mülayim’ tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile 2 polis adliyeye sevk edildi. Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönünde asılsız paylaşımlar da yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli V.K., utuklandı. V.K.'ya asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği de ortaya çıkan V.K.'ya sahip çıkarak, 'Sana bunun hesabını sorarım' paylaşımlarıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nu tehdit etti. FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven ile 'BombacıMülayim01' isimli V.K.'nın birebir aynı paylaşımları yaptıkları da görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru V.K.'nın arşivlediği dijital verileri detaylı incelemeye alırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi araştırıldığı öğrenildi.