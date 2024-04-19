CHP’de torpil furyaya döndü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıgı belediyelerde es, dost, akraba atamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP Genel Baskanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karsılık bulmadı. Yıllardır yönettigi belediyelerde bankamatikçi çalısanlarla anılan, akrabalara aktarılan paralarla elestirilen CHP bu kez kendini Sarıyer, Çankaya, Odunpazarı gibi ilçelerde gösterdi.Bu konuda ilk olarak gündeme düsen isim Mugla'nın Mentese Belediye Baskanı Gonca Köksal oldu. Is ortagı Merve Fidem Bulut'u baskan yardımcısı atayan Köksal, tepkilerin odagı haline geldi. Eskisehir Odunpazarı Belediye Baskanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt ise Çankaya'da baskan yardımcılıgına getirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Baskanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in sahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Agbaba ile akrabalıgı sebebiyle uzun süre gündemden düsmemisti.Istanbul Sarıyer Belediye Baskan Yardımcısı Hüseyin Coskun ise esi Filiz Coskun'un Kültür Isleri Müdürü olarak atanmasını sagladı. CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise torpilin baska bir versiyonu gözler önüne serildi. CHP'li Ülgür Gökhan'dan belediye baskanlıgını devralan Muharrem Erkek, mesaiye 77 kisinin kadrosunu iptal ederek basladı.Alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi. Erkek'in kendi ekibine alan açmak için bu kisileri kadrodan düsürdügü öne sürüldü. Daha önce Ceyhan, Esenyurt, Atasehir, Bayraklı ve Sisli'de de benzer gerekçeli isçi kıyımları, protestolara sebep olmustu. Öte yandan tüm atamaların CHP Genel Merkezi'nden onay alınarak yapıldıgı da ortaya çıktı. CHP yönetimi, seçimlerin ardından kendi belediyelerine yaptıgı yazılı bilgilendirmede, tüm atamaların kendilerinden onay alındıktan sonra kararlastırılmasını istemisti.