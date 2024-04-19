İBB 2023 yılını 4 buçuk milyar TL zararla kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Nisan ayı üçüncü oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan başkanlığında gerçekleşen oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 yılı 'Faaliyet Raporu Sunumunu gerçekleştirdi. 2023 yılını BELTUR ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketin karla kapattığını belirtti. İmamoğlu, kamu kaynaklarını, kamu yararı ve mali disiplin esaslarını gözeterek, 2050 Vizyonu çerçevesinde belirlenen 10 hedefe ulaştırmak için harcayacaklarını kaydetti. 10 hedefi ise şu şekilde açıkladı: Adil İstanbul, Ulaşılabilir İstanbul, Yeşil İstanbul, Yaratıcı İstanbul, Tarihi Mirasa Sahip Çıkan İstanbul, Afetlere Dayanıklı İstanbul, Olimpik Kent İstanbul, Girişimcilik ve Teknoloji Kenti İstanbul, Gıda ve Su Güvenliğini Sağlayan İstanbul, Özgür, Demokratik ve Lider İstanbul."

BİZE AKTARILAN PARA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HESABINA YATIRILSIN

Daha sonra söz hakkı alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan İmamoğlu'na Filistinli çocuklar için yardım kampanyası başlatması çağrısında bulundu. Çağlayan, "Biz büyükşehir belediyesindeki yolluk ücretimizi, büyükşehir belediye başkanımıza Filistinli çocuklara yapmaya başlayacakları yardım kampanyası hesap numarasını bize ilettikleri takdirde kaç kuruş bize aktarılıyorsa sonuna kadar onların hesaplarına yatmasını talep ediyoruz. Buna katılacak olan meclis üyelerimizi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden siyasi görüş ayırt etmeden emeği geçen katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.