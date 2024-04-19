İBB 2023 yılını 4 buçuk milyar TL zararla kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Nisan ayı üçüncü oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan başkanlığında gerçekleşen oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 yılı 'Faaliyet Raporu Sunumunu gerçekleştirdi. 2023 yılını BELTUR ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketin karla kapattığını belirtti. İmamoğlu, kamu kaynaklarını, kamu yararı ve mali disiplin esaslarını gözeterek, 2050 Vizyonu çerçevesinde belirlenen 10 hedefe ulaştırmak için harcayacaklarını kaydetti. 10 hedefi ise şu şekilde açıkladı: Adil İstanbul, Ulaşılabilir İstanbul, Yeşil İstanbul, Yaratıcı İstanbul, Tarihi Mirasa Sahip Çıkan İstanbul, Afetlere Dayanıklı İstanbul, Olimpik Kent İstanbul, Girişimcilik ve Teknoloji Kenti İstanbul, Gıda ve Su Güvenliğini Sağlayan İstanbul, Özgür, Demokratik ve Lider İstanbul."
BİZE AKTARILAN PARA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HESABINA YATIRILSIN
Daha sonra söz hakkı alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan İmamoğlu'na Filistinli çocuklar için yardım kampanyası başlatması çağrısında bulundu. Çağlayan, "Biz büyükşehir belediyesindeki yolluk ücretimizi, büyükşehir belediye başkanımıza Filistinli çocuklara yapmaya başlayacakları yardım kampanyası hesap numarasını bize ilettikleri takdirde kaç kuruş bize aktarılıyorsa sonuna kadar onların hesaplarına yatmasını talep ediyoruz. Buna katılacak olan meclis üyelerimizi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden siyasi görüş ayırt etmeden emeği geçen katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ALGISAL FAALİYETLER YOĞUNLUKTA'
MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, faaliyet raporunda yer alan faaliyetlerin gerçekte İstanbullulara ne kadar dokunduğu hususunun irdelenmesi gerektiğini söyledi. Ayhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geride bıraktığımız 1 yılına değil, 5 yılına baktığımızda, gerçek hizmetlerin sembolik düzeyde kaldığını, algılara yönelik faaliyetlerin ise yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla geride bıraktığımız 4 yılda olduğu gibi geçtiğimiz yılda da algısal faaliyetlerin yoğunlukta olduğunu pekala söyleyebiliriz." diye konuştu.
İstanbul'da günübirlik rutin hizmetlerin dışında kentin geleceğine dönük projeler üretilmediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti: "Örneğin geçtiğimiz 5 yılda, İstanbul için devasa su kaynakları oluşturmak için yapılabilecek barajları konuşmak varken, mevcut yönetim Hamidiye Su'yun alt marka oluşturma adı altında ismini değiştirme tartışmaları ile gündemi meşgul etmiştir. Mesela Sayın Başkanın, 2019'da söz verdiği Hızray Projesi'nin hayata geçirilmesi yerine kendinden önceki yönetim döneminde yapılan metroları da hesaba katarak, kim ne kadar metro yaptı, bunun yarışına girilmiştir. Halbuki bunun İstanbullu hemşehrilerimize herhangi bir faydası yoktur." Trafik, toplu ulaşım ve otopark sorunlarına değinen Ayhan, "İstanbul gibi dünya çapında öneme sahip bir şehrin, trafik ve ulaşım sorunlarıyla bu denli boğuşuyor olması kabul edilemez. İBB yönetimi, sorumluluklarını yerine getirerek şehrin trafik ve ulaşım altyapısını köklü bir şekilde iyileştirmek için harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un büyük bir deprem riski taşıdığını belirten Ayhan, bu nedenle etkin bir kentsel dönüşüm programının hızlıca hayata geçirilmesinin önemli olduğunu, ama İBB yönetimi tarafından yürütülen çalışmaların, beklenen hız ve etkinlikten oldukça uzak kaldığını vurguladı. Ayhan, "Geride bıraktığımız yıllarda, İBB yönetimi gerçekten canla başla iş yapmak yerine, 'yapıyormuş gibi yapma' belediyeciliğini tercih etmiştir. Bizim düşüncemiz budur." dedi. İBB yönetiminin seçim vaatlerine değinen Ayhan, 150 yeni kreş vaadinden 66'sının gerçekleştirildiğini, evsizler için vadedilen barınma evlerinin ise sadece birer hayal olmaktan öteye geçemediğini, yaşlılara evde sağlık hizmetlerinde 2019'un gerisinde sayılarda hizmet verildiğini, evde bakım hizmeti kapsamında doktor muayenelerinin, hemşire muayenelerinin düştüğünü ifade etti.
'SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KURUMLARI DENETLEYECEĞİZ'
İmamoğlu'nun sunumunun ardından Büyük Birlik Partisi ve MHP grupları adına yapılan konuşmalarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul kürsüye çıktı. 2023 yılı faaliyet sunumuna ve 2019-2024 arasındaki faaliyetler hakkında eleştirilerini sıraladı. Okul konuşmasında şunları kaydetti: "Yakın zamanda görevlendirmeler yaparak İBB'nin bütün kurumları tek tek denetlenecek. Tespit ettiğimiz bütün aksaklıklar mecliste açıklanacak. Meclisten bu aksaklıkların giderilmesi için uyaracağız. Bu sorunlar giderilmediği taktirde gerekiyorsa kamp yapacağız. Bu süreci suhuletle geçireceğiz ancak bu süreçte İstanbul halkının menfaatleri konusunda ne yapmamız gerekiyorsa bunu ortaya koyacağız. Gündemimizde her zaman İstanbul olacak."
YAPILMAYAN VAATLERİ SIRALADI
Okul, konuşmasında İmamoğlu'nun 2019 yılında verdiği vaatleri de hatırlatarak "122 sayfalık vaat kitapçığı vardı önümüzde. Ancak sayın başkanın ve ekibinin açıklamasına göre 150 kreş vaadinden 100 tanesi tamamlanmış. Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı verilerine göre bu kreşlerden 66 tanesinin tamamlandığı yönünde. Bu vaadin destekçisiyiz. Tek ricamız bu vaadinizi tamamlayın, İstanbul halkı kreş hizmetinden daha fazla faydalansın. Bunun yanında her biri 250 yatak kapasiteli 10 huzur evi açılacaktı. Bu zamana kadar sadece 1 tane açıldığı ikincisinin ise temeli atıldığını öğrendik. 2019'da 264 adet İSMEK kurs binası varken ne yazık ki şu an bu sayı 163'e düşmüştür. İBB yönetimi İSMEK'e hep şaşı bakmıştır. İstanbul'da 2019'a kadar 11 milyon ücretsiz yemek dağıtımı yapılırken bugün bu sayı 9 buçuk milyona düşmüştür. İstanbul halkına düşen yeşil alan miktarının 3 katına çıkarılacağı vaadinde bulunuldu. Bugün kişi başına 1 metrekareden daha az yeşil alan artırımı sağlandı. 40 semte 40 doğumevi vaadi vardı. Gören var mı? İstanbul halkına altından kalkamayacağınız vaatlerde bulunmayın. 30 yüzme havuzu, 30 da kapalı spor salonu vaadi yapılmadı. 100 bin araçlık kapalı otopark vaadi yapılmadı. 12 şehir tiyatrosu, 15 yeni müze vaadi. Bunların kaç tanesi hayata geçti. 70 kilometre uzunluğunda yaşam koridoru vaadi. Gören varsa ben bütün ekiple gideceğim. TEM'e Megabüs yapılacaktı. Hala ortada yoktur. Hala bizim dönemimizde açılan metrobüs hattını kullanıyoruz. İstanbul halkı adına TEM'e megabüs hattını talep ediyoruz. 9 tane feniküler hattı açılacaktı. 2 tane yeni şehirlerarası otogar alanı açılıp, Esenler otogarı bilim ve teknoloji üssü yapılacaktı. Biz bu vaatleri de bu dönemde İstanbullular adına talep ediyoruz. Sosyal konut vaatleri ve kentsel dönüşüm vaatlerine değinmek bile istemiyorum. Sokak hayvanları konusu üzerinden vaatleri tekrar hatırlatıp bu soruna çözüm bulunmasını İstanbullular adına talep ediyoruz. İstanbul Hayal Fabrikası vaadi vardı ancak Büyükşehir Belediye yönetimi bu konuda gerçekten çok başarılı. İstanbul'u artık algıyla yönetmekten vazgeçin. İstanbul için adım atmazsanız 5 yıl sonra artık nefes dahi alamayacak duruma geleceğiz" diye konuştu.
4 BUÇUK MİLYAR EKSİYLE DÖNEM KAPATILDI
Okul konuşmasının devamında şunları kaydetti: Sizlere tıkır tıkır işleyen bir belediyeyi teslim ettik. İSKİ'siyle, İGDAŞ'ıyla, nefes alan trafiğiyle ve liyakatli kadrolarıyla bir belediye teslim ettik. İstanbul'a 5 yılda 1 litre yeni su taşımadınız. Eleştirdiğiniz Melen projesi İstanbul'un suyunu besleyen projedir. Trafik için de çok acil yatırım yapılması gerekiyor. Üstgeçitler-altgeçitler ve kavşaklar yapılmazsa 5 yılda İstanbul'un trafiği içinden çıkılamayacak duruma gelecek. 2023 yılı faaliyet raporunda bütçe yaklaşık 115 milyar TL olarak yapılmış, yıl ortasında ilave yapılarak 125 milyar TL'ye yükseltilmiş ve yılsonunda da 122 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Mal ve hizmet alımlarının payı 24 milyar TL'den 39 milyar TL'ye yani yüzde 60 olarak ayrılırken yatırım gideri ise yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmüştür. Bunun anlamı İstanbul'a değer katacak, altyapı yatırımları, İstanbul halkının alacağı hizmetler, yol kavşak gibi projeler için ayrılan pay yüzde 10 azaltılmıştır. Son yıllarda yaşadığımız, ulaşımda, trafikte, çevre kirliliğinde, kentsel dönüşümde ve temiz su arzında yaşadığı olumsuzluklar İBB yönetiminin mahrum bıraktığı yatırımlar nedeniyledir. İstanbul'un bütçesi yatırım yerine reklam, tanıtım ve organizasyon gibi cari harcamalarla israf edilmiştir. Bu yönetim tarzının sonucu olarak dönem sonu 4 buçuk milyar TL olumsuz sonuçlanmıştır."