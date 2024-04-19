İncirlik, TSK’nın jet üssü oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir ana jet üs komutanlığı kurulduğunu açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "İncirlik/Adana'da bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10. Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" açıklamasını yaptı.İncirlik, bundan böyle muharip uçak filolarının konuşlandığı bir üs olarak görev yapacak.İsim ve görev değişikliği kararı Ortadoğu'da başta Filistin-İsrail, İsrail-İran çatışmalarının yoğunlaştığı dönemde yapıldı.Bölge genelindeki risk ve tehdit analizlerinin ardından Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülen İncirlik, Türkiye'nin Güney sınırları ve Doğu Akdeniz'i içine alan bölgede faaliyet gösterecek.İncirlik Ana Jet Üs Komutanlığı'nda diğer üslerden kaydırılacak F-16 filoları görev yapacak.İncirlik, ihtiyaç halinde Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük hava harekâtlarında kullanılan Diyarbakır ve Malatya'daki ana jet üs komutanlıklarına destek verecek.Edinilen bilgilere göre, ikili anlaşma uyarınca ABD tarafından da kullanılan İncirlik bu özelliğini korumaya devam edecek.ABD'den alınan F-16'lar, görüşmeleri devam eden Eurofighter'larla oluşturulacak filolar için yer açıldığına da vurgu yaptı.MSB kaynakları, Irak'ın kuzeyine dönük yeni harekât için de "Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak" ifadesini kullandı.Bakanlık kaynakları, İran'ın misillemesi sırasında Kürecik'teki radardan alınan verilerin İsrail ile paylaşıldığı iddialarını da yalanladı. Kaynaklar, radar verilerinin sadece NATO üyesi ülkelerle paylaşıldığını söyledi.