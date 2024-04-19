Türk Hava Kuvvetleri’ne 40 Hürkuş-B daha

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edeceklerini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni'nde konuşan Görgün, şunları söyledi: "HÜRKUŞ uçağının 15 adet seri üretimine yönelik, HÜRKUŞ-B, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi 26 Aralık 2013'te imzalandı. Söz konusu projeye ilişkin üretim ve montaj faaliyetleri devam ediyor. İlk HÜRKUŞ-B uçağının Mayıs 2025'te, 15'nci uçağın ise Eylül 2025'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesini planlıyoruz.Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda uçuş eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedariki için bugün (dün) sözleşmemizi imzalıyoruz." Görgün, söz konusu sözleşmeyle toplam 55 HÜRKUŞ-B uçağının envantere girecek olmasının imza altına alındığını belirterek, "Bu çerçevede 55'inci uçağın Haziran 2027'de Hava Kuvvetlerimize teslim edilmesini planlıyoruz" diye konuştu. HÜRJET için de açıklamalarda bulunan Görgün, "İmzalanmış olan 4 adet Blok- 0 uçağa ilave olarak, 12 adet Blok-1 uçağı kapsama dahil ediyoruz. Bu sözleşme değişikliği ile Blok-1 kapsamında 12 adet seri uçak teslimatı kesin siparişe çevrilecek. Uçak teslimat tarihleri iyileştirilecek ve bir yıl öne çekilecek" dedi.