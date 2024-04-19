Türkiye’den Gazze’ye 50 bin ton insanı yardım

Türkiye, işgalci İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'ye şimdiye kadar yaklaşık 50 bin ton insani yardımda bulundu. Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye'den devlet ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımlardan bazıları şöyle:Her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, 4 bin 700 gıda paketi dağıtımı, 35 ton gıda yardımı yaptı.Toplam 1126 ton içme suyu ulaştırdı. Gazze'den tahliye edilen 1348 kişiden 879'u hastanelerde tedavi altına alındı.Gazze'de deniz suyu arıtma tesisi açtı. Hastanelere yakıt desteği sağladı. Günlük yemek ve gıda, 16 TIR ve gemilerle 4 milyon dolarlık yardım ulaştırdı.820 bin gıda malzemesi, 1130 ton un, 47 bin hijyen malzemesi, 205 bin ünite tıbbi malzeme, 600 bin giyim yardımı, 3 bin tonluk 9. insani yardım gemisi gönderdi. Toplamda 6 bin 230 ton yardım yaptı.150 ton un, günlük 50 bin adet ekmek ve 10 bin sıcak yemek dağıttı. 3 ambulansla hizmet veriyor. Su arıtma tesisleriyle 30 bin kişiye temiz su sağlanıyor.892 bin 572 sıcak yemek, bin 330 tanker içme suyu, 19 bin 756 gıda kolisi, 31 bin 738 battaniye, 4 bin 600 elbise, 38 bin 286 ekmek, 3 bin 482 bebek bezi, 1776 hijyen paketi, 5 bin 280 çuval un ulaştırdı.30 binden fazla ihtiyaç sahibine tıbbi ve medikal malzeme sağladı. 113 binden fazla kişi tedavi edildi.Her gün 2 bin kişiye sıcak yemek, ayrıca iftar verildi. Un yardımları ulaştırıldı.Un, ekmek, kıyafet gibi yardım ulaştırdı.120 bin kişiye sıcak yemek sağladı.