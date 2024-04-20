97 EGM personeli deşifre edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) teşkilat içerisinde yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar ve siyasilere hakaret eden, devleti itibarsızlaştırmaya çalışan çeşitli rütbelerde 97 personel tespit etti. Tespit edilenlerin arasında terör örgütleri PKK-KCK, DHKP/C ile irtibat ve iltisakı süren 26 personel olduğu, bunlardan Ardahan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan komiser A.Y., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı mahalle bekçisi H.E. ile M.Y. ve Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı mahalle bekçisi H.G. adlı personelin bağlı bulunduğu İl Emniyet Müdürlüklerine bilgi verilmesi üzerine pasif görevlere çekildikleri ve haklarında soruşturma açıldığı öğrenildi.İstihbarat Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya üzerinden özellikle emniyet teşkilatını hedef alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı çeşitli rütbelerde 61 personel tespit etti.