9’uncu iyilik gemisi 3 bin ton malzemeyle Mısır’da

Türkiye'den Gazze'ye uğurlanan "9. İyilik Gemisi", 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin indirileceği Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı. Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklenmesinin ardından 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 55 saatlik yolculuğunun ardından gece saatlerinde El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Geceyi açıkta geçiren gemi, sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde limana girdi. Yardım malzemeleri TIR ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Filistin Kızılayı'na teslim edilecek yardımlar, İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Şen, "Kahire'deki Amerikalı, İngiliz, Alman büyükelçi meslektaşlarıma '3 bin tonluk bir gemi geliyor' dediğimde inanamadılar. 30-40 tona alışmışlar" dedi. AA