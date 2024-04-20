AYM, 3 yıl kuralını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davalarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca ortak hayatı yeniden kuramayan çiftlerin, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabulüyle boşanma davası açabilmesini öngören kuralı, 3 yılın çok uzun bir süre olması gerekçesiyle iptal etti.AYM, kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiğine hükmederek, Medeni Kanun'un 'evlilik birliğinin sarsılmasına' ilişkin düzenleme getiren 166. maddesinin dördüncü fıkrasını iptal etti. Düzenlemede, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir" ifadeleri vardı.Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin iptal başvurusunu inceleyen AYM, söz konusu kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde 3 yıl kuralının boşanma kararı için uzun bir süre oluşturduğu kaydedilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunu koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır." Yüksek Mahkeme, kuralı Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.