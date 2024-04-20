Başkan Erdoğan’dan BMGK’daki skandal oylamaya tepki: Herkes Filistin’den ABD İsrail’den yana!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin özellikle Gazze başta olmak üzere dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ:
İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı şeyler söylüyor. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalara da bu 'doğru söylüyor' diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Amerika'yı ileri sürüyorlar... Çok daha önemlisi BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Ve ABD burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.
ÖNCE BAĞDAT SONRA ERBİL
(ERDOĞAN'IN 12 YIL ARADAN SONRA IRAK'A YAPACAĞI ZİYARET):
Irak ziyaretimiz ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat... Bağdat'ta sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de Irak'ın kuzeyine dair sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞINACAK
(MİÇOTAKİS'İN MAYISTA TÜRKİYE'YE YAPACAĞI ZİYARETE DAİR):
Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim. Biz Türkiye- Yunanistan ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz görüşme imkânımız olacak.
ALMANYA'YLA GEÇMİŞTEN GELEN DOSTLUĞUMUZ VAR
(ALMAN CUMURBAŞKANI'NIN 22 NİSAN'DAKİ TÜRKİYE ZİYARETİ):
Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Geçmişten bugüne dostluklarımız var. Bu ilişkileri değerlendirme fırsatımız olacak. Ticari, askeri, ekonomi konularını ele alacağız. Sayın cumhurbaşkanının bizimle yapacağı görüşmelerde Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunu görüşme fırsatımız olacak.