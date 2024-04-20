’Belediyelerin 100 milyar TL borcu var’ dedi ve ekledi: Beceriksizliklerine bahane bulmak için enkaz edebiyatı yapıyorlar

31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen CHP'li Belediye Başkan Adayları geçtiğimiz günlerde görevi yine CHP'li Belediye Başkanlarından devraldı. Koltuğa oturur oturmaz karşı karşıya kaldıkları mali tablo nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan belediye başkanları çareyi enkaz edebiyatı yapmakta buldu.

BORÇ İÇİNDE BİR BELEDİYEYİZ

CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu Meclis toplantısında yaptığı konuşmada "Borç içinde bir belediyeyiz" diyerek tepkisini dile getirirken yine CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise "Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler, benden sonra tufan, anlayışıyla yönetilebilecek kurumlar değildir." diyerek bir önceki belediye başkanı Mehmet Eriş'i belediyeyi borç batağına sürüklemekle suçladı. Öte yandan Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere, Çiğli, Buca Belediyelerinde de maaş krizi patlak verdi. Belediye başkanları borç yükü nedeniyle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluklar yaşadı.

5 YILDA 100 MİLYARLIK BORÇ YAPMIŞLAR

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının 2019-2024 yılları arasındaki performanslarına yönelik eleştirilerini dile getiren Dağ, CHP'li belediyelerin İzmir'de 5 yıllık zararının 100 Milyar TL olduğuna dikkat çekti.

BORÇ UÇSUZ BUCAKSIZ BİR HAL ALIYOR

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 yılları arası CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 MİLYAR liradır! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara'yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor. Önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için "enkaz edebiyatı" yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler" dedi. Dağ'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. CHP'li belediyelerden mazeret değil hizmet beklediklerini belirten vatandaşlar başta yol ve trafik olmak üzere kentte yaşanan bir çok sorundan şikayetçi olup bir an önce çözülmesini talep etti.