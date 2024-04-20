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Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:55 Son Güncelleme: 20.4.2024 12:20

CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde eşe ballı koltuk!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal, Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Yapılan bu atama büyük tepki çekti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde eşe ballı koltuk!

CHP'li başkanlar belediye makamlarını eşe, dosta dağıtmaya devam ediyor. Seçim süreci boyunca "liyakat" lafını dilinden düşürmeyen CHP'de, seçimlerin üzerinden çok kısa süre geçtikten sonra eş, dost, akrabalara yapılan kıyaklar ortaya çıkmaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal'a ballı koltuk verildi. Hülya Bartal Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı.

Yapılan bu atama büyük tepki çekti. Vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımların altına tepkilerini dile getirdi. Engin Özgüven, "Liyakat çok güzel bir şey.

Bravo Cehape" derken, Cemal Arslan, "Neden şaşırıyorsunuz. Yıllardır CHP'li belediyeler olsun, bürokratlar olsun bütün çalıştıkları kurumları böyle batırmadılar mı?" diye yorum yaptı.

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CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde eşe ballı koltuk!
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