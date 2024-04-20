DEM’li belediye, Türk bayrağını kaldırdı

Mardin'de DEM Partili Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında okunmayan İstiklal Marşı'nın ardından bir skandal da Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'na kayyumlar döneminde Türk bayrağı konulmuştu. Ancak DEM Parti'nin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona koyulan Türk bayrakları kaldırıldı. DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde yeni yönetimin ilk işi ise çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. İddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi. SABAH