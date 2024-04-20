Emekliler için özel çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında soruları yanıtladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:Ekonomide yol haritası netleşti. Cari açık yarı yarıya azaldı. Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü. Seçimsiz 4 yıl çok değerli. 2013'te IMF ile noktayı koyduk. Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil.Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek.Fahiş fiyatlarla mücadele konusunda yasal önlemler alınacak, yaptırımlar caydırıcı hale gelecek.Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma Bakanlığı'mızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak. 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var.Gazze'de ateşkesin sağlanması gerekir. İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor" ifadesini kullandı. "Filistin davasının arkasındayız" diyen Cevdet Yılmaz, "İsrail'le ticareti daraltıcı çok kapsamlı kararlar aldık.