İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri! Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor

Türkiye'nin temasları sonucu Irak yönetimi terör örgütü PKK'yı, "yasaklı örgüt" olarak tanımlıyor. Bu durum, PKK'nın Irak'taki hareket alanını azaltması olarak değerlendiriliyor. Ankara, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de bir karış dahi toprak kontrol etmediğini ancak Irak'ta durumun böyle olmadığını vurguluyor. Süleymaniye yönetiminin terör örgütü ile yakın ilişkisini kesmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Terör örgütü PKK ile mücadele noktasında ihtiyaç duyulan desteği Irak makamlarına verebileceğini dile getiren Ankara, "ortak harekat merkezi" seçeneğini de öne çıkarıyor. Irak tarafıyla geliştirilen anlayış ile birliğinin, sahada somut adımlara dönüşmesi bekleniyor. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu da sıklıkla dile getiriyor.
TÜRKMEN TOPLUMUNUN SİYASİ TEMSİLİ
Türkiye'nin Irak siyasetinin başat unsurlarından olan Türkmen toplumunun, başta siyasi temsil düzeyi olmak üzere, hak ve menfaatlerinin gözetilmesine dair hassasiyet ve beklentiler de Iraklı muhataplarla paylaşılacak.
ÜST DÜZEY TEMAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan'daki günübirlik Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyarette iki ülke arasında çeşitli alanlarda 25 çerçeve anlaşmasının da imzalanması öngörülüyor. Ziyaret, cumhurbaşkanı seviyesinde 12 yıl aradan sonra Irak'a gerçekleştirilmesi nedeniyle önem arz ediyor. Erdoğan, en son Başbakanlık döneminde Irak'a gitmişti.
KALKINMA YOLU
Irak'ta gündeme gelmesi beklenen bir diğer başlık da Kalkınma Yolu Projesi olacak. Irak ile yakın dönemde 15 milyar dolar, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030'da 20 milyar dolar ihracata ulaşılması hedefleniyor. Körfez ülkelerinin de büyük oranda destek verdiği Kalkınma Yolu Projesi bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.
GAZZE VE BÖLGESEL GELİŞMELER
Görüşmede İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm de gündeme gelecek. Tel Aviv'in Şam'da İran büyükelçiliğini vurmasıyla bir sonraki aşamaya taşınan İran-İsrail gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Bu kapsamda coğrafi olarak iki ülke arasında yer alan Irak'ın güvenliği önemli görülüyor. İran'ın İsrail'e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İHA saldırında Irak hava sahasını tüm uçuşlara kapatmıştı.
SU VE ENERJİ
Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna, "Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız" açıklamasını yaptı. Ziyarette Türkiye'nin su konusunda, akılcı ve bilimsel temelde, ortak çıkarlara dayanan adımlar atılması yönündeki tutumu vurgulanacak.
ZİYARETE ÖZEL ÖNEM
14 Mart'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Bağdat'a gitti. Buradaki güvenlik zirvesinin ardından yayımlanan bildiride Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine özel paragraf ayrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Irak tarafı bildiriye "Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir" ifadelerinin eklenmesini istedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yapılan güvenlik toplantısında da "terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği" görüşüldü.