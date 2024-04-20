İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri! Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor

TÜRKMEN TOPLUMUNUN SİYASİ TEMSİLİ

Türkiye'nin Irak siyasetinin başat unsurlarından olan Türkmen toplumunun, başta siyasi temsil düzeyi olmak üzere, hak ve menfaatlerinin gözetilmesine dair hassasiyet ve beklentiler de Iraklı muhataplarla paylaşılacak.

ÜST DÜZEY TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan'daki günübirlik Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyarette iki ülke arasında çeşitli alanlarda 25 çerçeve anlaşmasının da imzalanması öngörülüyor. Ziyaret, cumhurbaşkanı seviyesinde 12 yıl aradan sonra Irak'a gerçekleştirilmesi nedeniyle önem arz ediyor. Erdoğan, en son Başbakanlık döneminde Irak'a gitmişti.