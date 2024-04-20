Özgürlük Filosu’ndan kalıcı ateşkes çağrısı

Toplam 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca İHH öncülüğünde oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım götürmesi planlanan "Akdeniz" gemisinde hazırlıklarını sürdürüyor. Filoya yaklaşık 1000 kişinin katılması bekleniyor. ABD'li eski diplomat Ann Wright dün düzenlenen basın toplantısında, Gazze'ye Özgürlük Filosu kampanyasının açılışını yaptıklarını söyledi. Malezya Özgürlük Filosu Hareketi'nden Fauziah Mohd Hasan, "En önemli çağrı, bölgede ateşkesin sağlanması" dedi. Norveç Özgürlük Filosu Hareketi'nden Torstein Dahle de "Bütün devletlerin, Uluslararası Ceza Mahkemeleri kararlarına binaen bu yardımları bölgeye güvenli şekilde geçirmeleri ve bölgede kalıcı bir ateşkesi sağlamaları gerekmektedir" diye konuştu.