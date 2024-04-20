Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doldu. Polis Akademisi'nde öğretim üyesi olan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 20 Şubat 2012'de düzenlenen törenle görevine başlamıştı. Görev süresinin dolması nedeniyle son başkanlık seçiminde yeniden aday olamayan Arslan oy kullanmıştı.

KADİR ÖZKAYA AYM BAŞKANI OLDU

Anayasa Mahkemesi seçiminde yaklaşık 15 gün önce bütün üyelerin oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi'nin Başkanvekilliğine seçilen Kadir Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu alarak bu kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından 3 aday belirlendi.

ÖMER ÇINAR SEÇİLDİ

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan kararla Çınar'ın AYM üyeliği başladı.

ÖMER ÇINAR KİMDİR?

Prof. Dr. Ömer Çınar, 1979'da Giresun/Eynesil'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eynesil'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000'de mezun oldu. 2001'de avukatlık stajını tamamladı ve İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk alanında 2002'de Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması isimli teziyle yüksek lisansını ve Mart 2009'da tüketici Hukukunda Haksız şartlar isimli tezini savunarak doktorasını tamamladı. Doktora tezi kapsamında 2004-2005 yıllarında Almanya'da akademik çalışmalar yaptı. Nisan 2013'de Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi isimli eseri yayımlandı ve Ocak 2014'de Medeni Hukuk alanında doçent unvanını aldı. Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2008'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2011'e kadar bu üniversitede görev yaptı. Nisan 2011- Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2017'de bu görevinden ayrılarak, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı.