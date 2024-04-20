Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Ankara'dan düzenlenen ilk seferinde yolcuları uğurladı.Törende konuşan Uraloğlu "Son zamanlarda oldukça popüler olan Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak seyahatseverlere yeni rotalar sunmak amacıyla Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın Anadolu'nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen ve turizm amaçlı olarak hizmet veren 'Turistik Doğu Ekspresi' konseptinde tren taleplerini karşılamak ve alternatif rotalar sunmayı amaçladık.Bu rotalarla seyahat edenlere seyre doyum olmayan manzaraları sunuyor, bunun yanı sıra yeni yerler keşfetme imkânı da veriyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi bin 51 kilometre hat uzunluğunda. Trenimiz 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır- Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 saat turizm amaçlı duracak.TURİSTİK Diyarbakır Ekspresi'nin uzun süre durarak gezme imkânı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere tüm bölge ekonomisi canlanacak. Güzergâh boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaralar görülerek kültürel iletişim güçlendirilecek. 2023-2024 kış sezonunda 11 bin 611 kişi Doğu Ekspresi'yle seyahat etmişti.