Türkiye Anadolu tıbbıyla dünyanın cazibe merkezi

Emine Erdoğan, İstanbul'da bir otelde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ev sahipliğinde düzenlenen "DSÖ-Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı (IRCH) 15. Yıllık Toplantısı" ile "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı"nda konuştu.Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri hiç şüphesiz hâlâ keşfedilmemiş sayısız türü bünyesinde barındıran bitkiler âlemidir. Bugün fitoterapi olarak bilinen bitkilerle tedavi, bilimsel geçerliliği olan, kanıta dayalı bir tedavi yöntemi halini almıştır.Bugün birçok hastalığın tedavisinde bitkilerden elde edilen ilaçların kullanıldığını biliyoruz. Anadolu toprakları, sahip olduğu 3 bini endemik, toplam 12 bin bitki türüyle bitkilerle tedavi alanında müstesna bir yere sahiptir. Sadece bitki çeşitliliği açısından değil, üzerinde birçok önemli hekim ve bilim insanının yaşamış olması hasebiyle de Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır. Razi'den İbn Sina'ya, Hipokrat'tan Galen'e sayısız âlimin keşifleri ve kaleme aldıkları eserler hâlâ bilim insanlarımız tarafından keşfedilmeyi beklemektedir.13. yüzyılda yaşayan ve botanik biliminin kurucusu olarak kabul edilen İbnü'l Baytar'ın "Kitabül Cemi Fil Edviyetül Müfrede" kitabının geçen yıllarda Türkçe tercümesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bu anlamda büyük bir potansiyeli ve mirası var. Bu mirasın modern bilimin süzgecinden geçerek günümüze kazandırılmasının, insan hayatına eşsiz bir katkı sunacağı kanaatindeyim. Tıp alanında miras aldığımız köklü geçmişe sahip çıkmayı, milli ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz.Teknolojinin gelişmesiyle teşhiste katedilen mesafenin önemini yadsıyamayız. Ancak diğer taraftan artan kronik hastalıklar ve aşırı ilaç kullanımı tüm dünyada sağlık politikalarını yeniden gözden geçirmenin zorunlu olduğu kanısını güçlendirmiştir. Bu noktada DSÖ geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilmesini teşvik etmektedir.2012'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Dairesi Başkanlığı kuruldu. Türkiye GETAT uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacak. Bu toprakların zengin şifa birikiminin, Sağlık Bakanlığı'nca patenti alınan "Anadolu Tıbbı" markası altında daha da geliştirilerek insanlığın istifadesine sunulacak olması ümit verici bir gelişme.