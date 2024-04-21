200 işçiye tebligat yolladılar eşe dosta kıyak emekçiye zulüm

Bilecik'te geçtiğimiz yıl eşinin yakın akrabasını basın birimine sokan ve CHP'li isimlerin eş ve yakınlarını belediyede işe alan Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, yaklaşık 200 işçiyi, bütçeyi bahane ederek işten çıkarmaya başladı. Rüşvet operasyonu sonrası belediyede başkan vekili seçilen ve yaklaşık 2 yıl boyunca Bilecik Belediyesi'ni yöneten Melek Mızrak Subaşı'nın, 31 Mart'ta kazandığı seçimlerin ardından ilk işi, yaklaşık 200 işçiye "işten çıkarma" tebligatı göndermek oldu.İşten çıkarmalarla ilgili kamuoyunda oluşan rahatsızlık sonrası bir basın açıklaması yayınlayan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, 200 kişinin işten çıkarılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Gerekli tedbirleri kanun gereği ivedilikle almak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diyen Subaşı, personel maaşlarının belediye bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerektiğini söyledi.Oysa Subaşı, başkan vekiliyken bütçe hesaplamalarını bir kenara bırakmış, aynı bütçeye sahip olan belediyeye eş, dost ve akraba alımı yapmış, bununla da yetinmemiş belediyenin yemekli organizasyon işlerini eşinin şirketi olan Subaşı Yemek Sanayi'ye vermişti.