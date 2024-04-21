Baykar konteyner kentte çocuklar eğlenceye doydu

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta her geçen gün yaralar sarılıyor. Devlet ve birçok sivil toplum kuruluşu bölgenin yeniden ayağa kalkması için seferber oldu.

BAYKAR'da depremin ilk gününden itibaren çok sayıda yardımı bölgeye ulaştırdı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesine kurulan konteynır kentte binlerce depremzede misafir ediliyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konteynır kentle yakından ilgilenip sık sık ziyaret edip, depremzedelerle yakından ilgileniyor.

ÇOCUKLAR HEP MUTLU

Konteynır kentte kalan aileler özellikle de çocuklar hiç yalnız bırakılmıyor. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve kentte kurulan Bir Tebessüme Değer Derneği üyeleri havaların ısınması ile birlikte konteynır kentte çeşitli aktiviteler düzenledi. Çocuklar kurulan açık hava sinemasında hep birlikte film izledi. Hazırlanan parkurlarda çocuklara çeşitli sportif aktiviteler yaptırıldı. Gönüllü ağabey ve ablaları da çocukları yalnız bırakmayarak onlarda doyasıya eğlendi. Çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.