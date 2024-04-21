CHP’de ballı koltuk dağıtımı sürüyor

CHP'li başkanlar, belediye makamlarını eşe dosta dağıtmaya devam ediyor. Seçim süreci boyunca "liyakat" lafını dilinden düşürmeyen CHP'de, seçimlerin üzerinden çok kısa süre geçtikten sonra eş, dost, akrabalara yapılan kıyaklar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal'a ballı koltuk verildiği ortaya çıktı. Hülya Bartal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Atamaya vatandaşlardan büyük tepki geldi. Sosyal medyada "CHP'liler bütün çalıştıkları kurumları böyle batırmadılar mı?" yorumları yapıldı.CHP'li belediyelerde bir skandal atama da İstanbul Sarıyer'de gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu, Sarıyer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine getirildi. Zeybek'in danışmanı Armağan Büyükkarakaş'ın da Sarıyer Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanacağı iddia edildi.