Darbe girişimi davasında sanıkların cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada dosyası ayrılan 140 sanık hakkında verilen kararlara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

DARBECİLERE CEZA YAĞDI

Sanıklar Nihat Bilican, Cengiz Kaya ve Erdem Yılmaz hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan, Sanıklar Yasin Büyükaltay, Şahin Öztürk, Adnan Karaman, Hakan Eser, Ali Ergeçer, Bayram Zafer Yandık, Erhan Özdemir ve Mustafa Onur Uyanık hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım etme suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri onandı.

Kararda, Nihat Bilican, Cengiz Kaya ve Erdem Yılmaz'ın olay günü ortaya koydukları davranışlar itibariyle planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar oldukları, darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri ve görevleri kabullenerek suçun icrasına ilişkin etkin rol üstlendikleri ve fonksiyonel katkı sunduklarına dikkat çekildi. Sanık Ninat Bilican'ın olay günü izinli olmasına rağmen eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Eğitim Komutanı Ramazan Elmas ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından üsse sıkıyönetim planından sonra geldiği, Elmas'ın kendisine verdiği talimatları yerine getirdiği, üs komutanlığında gece boyunca kendisi ile birlikte bulunan diğer üst düzey rütbelilere, Elmas'ın verdiği kanunsuz emir ve talimatları uygulamalarına itiraz etmediği, Ali Yazıcı'nın Cumhurbaşkanının Marmaris'te tatilde olduğunu söylediği ve bu bilgisinin suikast timlerine iletildiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmak yerine darbecilerin yanında durduğu belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 28 SANIĞIN CEZASI ONANDI

Daire, aralarında Coşkun Şahin, Yakup Yakıcı, Emrullah Çelik, Nuri Sait Türkalp, Ali Rıza Bayraktar, İsmail Özkan, Mustafa Çetin, Rifat Arslan ve Mete Sarıbaba'nın da olduğu 28 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet kararlarını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi; Sanıklar Osman Nadir Saylam, Ersal Ölmez, İsmet Durgun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek suçlarından, sanıklar Murat Kaya, Sinan Gülenç ve İsmail Pulsoy hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından kurulan beraat hükümleri ile sanık İbrahim Şentürk hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesinde; eksik araştırma ile beraat ve mahkumiyet hükümleri kurulması nedeniyle bozma kararı verdi. Sanık Mehmet Emin Önde hakkında Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından kurulan beraat hükümlerinin bozulmasına hükmedildi.

Daire, Sanık Hakan Yukarki'nin de tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına hükmetti. İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylam, NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Gaziemir Hava Sınıf Okulları eski Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, Heyet, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter hakkında verilen beraat kararları ise onandı.