DEM’li belediyelere soruşturma

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' ve Diyarbakır Sur Belediye binasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesiyle ilgili hem adli hem de idari soruşturma açıldı.Skandallarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 olayla ilgili hem adli soruşturma hem de idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla U.G. adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada skandala tepki göstererek, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.