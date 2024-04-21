Gazze’yi unutturmayacağız

Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde işlenen insanlık suçuna karşı vicdanın sesi olan Türkiye bugün bir kez daha Filistinli kardeşlerimiz için ses yükseltecek.İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından bugün 14.00'te İstanbul'da yürüyüş düzenlenecek. Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek olan "Gazze'yi Unutma" yürüyüşünde işgalci İsrail'in Gazze'de altı ayı aşkın süredir sürdürdüğü yoğun saldırıları ve devam eden ablukası protesto edilecek, siyonist rejimin durdurulması ve bağımsız Filistin'in kurulması için ses yükseltilecek. İHH sosyal medyadan "Tüm İstanbulluları Filistin halkının sesi olmak için yürüyüşe davet ediyoruz" mesajıyla İstanbulları Gazze için insanlığın sesi olmaya çağırdı. SABAHTürkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki rıhtıma tahliyesi başladı. Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor. 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzeme işlemlerin ardından TIR'lar ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınarak Gazzelilere ulaştırılacak.VAN'DAN, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi. Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 TIR, Mersin Limanı'na uğurlandı. Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur "Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz. Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik" dedi. AA