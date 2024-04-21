Verdiği ilanla dikkat çekti! Sıra dışı başkandan satılık ikinci el makam aracı

İşte o ilan:

*Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

* İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

* Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

* Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

* Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

* Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

* İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

* Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım

DAHA ÖNCE EVREŞE'NİN BAŞKANIYDI

3 dönem de Evreşe Belediye Başkanlığı yapan Ali Kamil Soyuak, "Evreşe'nin sıra dışı başkanı" olarak ün yapmıştı. Başkan Soyuak (50), uzun yıllar Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinin Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı. Halkla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle "Belediye başkanı adayı ol" ısrarlarına daha fazla dayanamadı. AK Parti'den 2009, 2014 ve 2019'da yapılan seçimlerde üç kez üst üste belediye başkanlığı görevine seçildi. Borçlu aldığı belediyeyi, borçlanmadan teslim etti. Gelirleri artırdı, maaşları katladı.