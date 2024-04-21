Yeni AYM başkanı görevi devraldı

Görev süresi biten Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine seçilen Kadir Özkaya başkanlık görevini devraldı.AYM Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninin ardından Arslan için veda töreni yapıldı. Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya, "Sayın Başkanımız hak eksenli yargılama anlayışıyla Anayasa Mahkemesi tarihinde ve Türk hukuk tarihinde kendisine bir yer edindi. Bu da ayrıca bir kez daha takdir edilmesi gereken özelliğidir. Mahkememize katkılarından dolayı kendilerine müteşekkiriz" dedi.Diğer taraftan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar da Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile AYM üyeliğine seçildi.