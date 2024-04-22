2 bin 500 köy evi için geri sayım başladı

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Şehitkâmil ilçelerinde yıkılan köy evlerinin yerine ileri yapı teknolojisiyle yapılan 2 bin 500 köy evi hızla yükseliyor. Büyük bölümünün kaba inşaatı biten evler hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkânı sunması amaçlanıyor. Hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her biri 600 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapımında çelik ve kaplamada yanmaz malzemeler kullanıyor" dedi. Taşdemir, afetzedelerin deprem ve yangın dayanımı yüksek evlerinde daha güvenli ve huzur içinde yaşayacağını sözlerine ekledi.İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu da evlerin büyük oranda tamamlandığına dikkat çekerken Bayatlı Muhtarı Osman Şinkan, "Devletimiz büyük devlet, yaparsa en iyisini yapar" diye konuştu.