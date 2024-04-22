FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüphelinin örgütün güncel finans yapılanmasında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.