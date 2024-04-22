Birlik ve barış vurgusu dünya manşetlerinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindekilerle önceki gün Dolmabahçe'de yaptığı 2.5 saatlik görüşme ve sonrasında yaptığı birlik ve barış çağırısı dünya medyasında geniş yer buldu.Yunan gazetesi Proto Thema, Dolmabahçe'deki toplantıda rehinelerin kilit müzakerecisi Halid Meşal'in de hazır bulunmasına dikkat çekti.İngiliz The Guardian gazetesi 'Erdoğan Filistin'e birlik çağrısı yaptı' başlığıyla görüşmeyi manşetine taşıdı.France 24 televizyonu "Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor" yorumunu yaptı.Bloomberg 'Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısı yaptı" diyerek tarihi buluşmayı haberleştirdi.Al Jazeera 'Erdoğan, Haniye'ye zafere giden yolun birlik ve bütünlükten geçtiğini söyledi' başığını attı.İsrail basını da sayfalarında görüşmeye geniş yer verdi.