CHP’li belediyeye ait araçta uyuşturucu çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Seyhan Belediyesi'ne ait 06 DDF 448 plakalı kamyonetten uyuşturucu çıktı. CHP'li belediyenin kiraladığı belirlenen araçta bulunan sürücü Adana Cezaevi infaz koruma memuru olan Mehmet Ali Şaş, (53) sağ ön koltukta oturan kardeşi Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş (46) ve Ahmet Bilici (45) adeta terör estirdi.20 Nisan'da gece saat 01:30'da Tellidere Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen olayda, polisin dur ihtarına uymayan kamyonet takip sonrası durduruldu.Kamyonetten indirilenlerden Selehattin Şaş, polise tokat atmaya çalıştı. Daha sonra belindeki silahı çıkartıp polise doğrultan Şaş, "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek polisleri tehdit etti. Ahmet Bilici ile Mehmet Ali Şaş ise polisin elindeki silahı almaya çalıştı.Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 zanlıyı da etkisiz hale getirdi. Selahattin Şaş'a ait olduğu öğrenilen 9 mm çapındaki ruhsatlı silahının namlusun da mermi olduğu tespit edildi.Polis, araçta beyaz poşet içerisinde 28 gram uyuşturucu (Kannabinoid) maddesi ele geçirdi.3 şüpheliden Selahattin Şaş tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.