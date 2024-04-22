FETÖ’cü albay çift ankesöre yakalandı

Ankesör soruşturmalarında deşifre olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Pilot olan FETÖ üyesi Albay Hasan K. (45) etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Albay eşi Güler K. ile birlikte geçen yıl emekli edilen Hasan K., örgüt içindeki kod adının "Cengiz" olduğunu anlatarak, 1992'de 13 yaşındayken katıldığı örgüt içindeki süreci anlattı.Lise ardından Hava Harp Okulu'nda eğitim görürken örgüt imamları benimle ilgilenirdi.İstanbul Altunizade'de bulunan Fetullah Gülen'in de bulunduğu bir binaya götürüldüm. yanıma gelerek omzuma dokundu ve "Demokrasi sorununu çözeceğiz" dedi. Benim gibi seçilmişleri ona götürdüklerini sonradan anladım.Maaşının yüzde 10'luk kısmını örgüte verdiğini anlatan Hasan K., eşi Güler K. ile İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tanıştığını, nikahlarını İzmir Buca'da bir evde Adil Öksüz kıymak için hazır bulunduğunu söyledi.2008'de kurmaylık için eşim ile İstanbul Hava Harp Akademisi'ne gittim. Buradaki örgüt abisi "Sizi Hava Kuvvetleri İmamı olan büyümüzün Adil Öksüz'ün yanına götüreceğim" dedi. İstanbul Ümraniye' de Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la biraraya geldik. Ayrılırken eşim ve bana saat hediye edildi. Bu saatin Amerika'dan Fetullah Gülen adına hediye edildiği söylendi.Hasan K. darbe girişimi sırasında eşiyle Almanya'da görevli olduğunu, daha sonra yurda döndüğünü anlattı.