Filistin özgür olana kadar susmayacağız

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü ve şimdiye kadar 34 bin insanı katlettiği Gazze'deki soykırıma karşı İHH İnsani Yardım Vakfı, uluslararası insan hakları aktivistleriyle birlikte İstanbul'da Beyazıt Meydanı'ndan başlayarak Ayasofya Cami önüne kadar yürüyerek vicdanın sesini dünyaya haykırdı. Protesto yürüyüşüne Filistin asıllı Amerikalı aktivist Huwaida Arraf, Eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, ABD'li eski diplomat ve emekli Albay Ann Wright da katıldı. Filistin Özgürlük Koalisyonu sözcüsü ABD'li emekli asker Ann Wright, "Biz Gazze'deki katliamı durdurmak için gemilerimizi yola çıkartıyoruz. Dünya liderlerine sesleniyorum, bizler insanı amaç için yola çıktık" dedi. Eski Barselona Belediye Başkanı ve insan hakları aktivisti Ada Colau ise "Söylemekten üzüntü duyuyorum Avrupalı liderlerin ikiyüzlülüğünden utanç duyuyorum. Bu yüzden buradayım. Filistin özgür olana kadar burada olacağız" diye konuştu.10 bin vatandaşın katıldığı yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Eylemde ayrıca protestoya destek veren aktivistlerin ülkelerinin bayrakları da açıldı. Ayasofya'ya kadar yürüyen grup burada alanı tıklım tıklım doldurdu. Grup sık sık, "Ateşkes" diye slogan attı. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihat Çelik de "Biz bir erdemliler ittifakı kurduk. Dünyanın her yerinden vicdan sahibi insanları buna dahil ettik ve bugün rotamızı yeniden Gazze'ye çeviriyoruz. Ateşkesin sağlanmasına vesile olacağız. Ambargoyu kıracağız" dedi.