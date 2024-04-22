Şırnak’ta hedef 95 petrol kuyusu

Şırnak Gabar Dağı'da petrol üretimi devam ediyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik petrol sahalarında günlük üretim her geçen gün artarken, Gabar Dağı'nda ilk keşif haberinin geldiği 13 Eylül 2021'den bu yana bölgedeki 3 sahadaki rezervin 10 milyon varili ekonomiye kazandırıldığı belirtildi. Irak sınırında yer alan bölgede Şırnak TPAO tarafından yapılan çalışmada, Haziran başında günlük 50 bin varil üretime ulaşılacağı ifade ediliyor. Yine bölgede kuyu sayısının da arttırılmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında bu yıl bitmeden 33 olan kuyu sayısının 95'e çıkarılacağı bildirildi.Milli enerjide atılan önemli adımlarla birlikte yakalanan hedefle birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimi 200 bin varile çıkacak ve ithal edilen 6 milyar dolarlık petrolü Türkiye kendi kaynakları ile üretecek.