Almanya Cumhurbaşkanı’ndan dostluk mesajı: Sirkeci Tren Garı aramızdaki bağın simgesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye- Almanya ilişkilerinin 100'üncü yılı dolasıyla 3 günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda Vali Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Steinmeier, ilk olarak, 63 yıl önce Almanya'ya işçi göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nı ziyaret etti. Garda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşıladığı Steinmeier, İBB heyetiyle tarihi Orient Express Lokantası'nda bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantı sonrası da Demiryolu Müzesi'ni tarihçi İlber Ortaylı'nın anlatımıyla gezdi, Steinmeier, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini de ziyaret etti. Ziyaretine Sirkeci Garı'yla başlamasının tesadüf olmadığını belirten Steinmeir, 1960'larda yüz binlerce Türk'ün misafir işçi olarak Almanya'ya buradan yola çıktıklarını dile getirdi. Steinmeier, şöylekonuştu: "Bu tren istasyonu, iki ülke arasındaki yakın bağı simgelemektedir.Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son durağıydı. Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası." Ardından vapurla Boğaz turuna çıkan Steinmeier, 1.5 saat sonra Sarıyer Tarabya sahiline geldi. Almanya Büyükelçiği'nin Tarabya'daki yazlık rezidansında bir davet veren Steinmeier, Almanya ve Türkiye'nin 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi. Steinmeier, "Sultan Abdülhamid 1880 yılında, daha da büyük bir dostluk beklentisiyle burayı Alman İmparatorluğu'na vermiştir" diye konuştu.Almanya Cumhurbaşkan Steinmeier, Alman Büyükelçiliği'ne ait yazlık Tarabya rezidansında davetlilere döner ikram etti. Steinmeier, Berlin'de döner dükkanı işleten Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirten Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor" dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında bugün Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek. Steinmeier'in yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.