Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı: Gözümüzün nuru evlatlarımızın bayramını kutluyorum

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN, BEŞTEPE'DE ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları kabul etti.