İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç vefat etti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, 2 gündür tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" denildi. 1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, manevi derslerini Nuri Efendi'den aldı. 2 yıl önce vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine yeni cemaat lideri olan Kılıç, bugün Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladıkları mesajlarda Kılıç'ın ailesi ve İsmailağa camiasına başsağlığı diledi.